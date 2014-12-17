Круглий стіл «Сьогоднішня Україна очима дітей»
18 грудня (четвер) 2014 року в 11:00
в Інституті Горшеніна
відбудеться круглий стіл
«СЬОГОДНІШНЯ УКРАЇНА ОЧИМА ДІТЕЙ»
В ході круглого столу будуть презентовані результати дослідження на тему "Україна очима дітей", проведеного Інститутом Горшеніна спільно з МДЦ "Артек-Карпати" у серпні 2014 року.
Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна
Питання, винесені на обговорення:
Що знають і думають українські діти до сучасної ситуації в Україні і світі?
Яким наші діти бачать майбутнє України? Хочуть вони жити в такій країні?
Вплив інформаційних війн на дитячу свідомість.
Нове покоління українців: зомбі чи патріоти?
Учасники круглого столу:
ЛЮДМИЛА ЧЕТВЕРТУХИНА, експерт департаменту соціології Інституту Горшеніна.
МАРИНА ТКАЧЕНКО, експерт у сфері соціального проектування.
АНДРІЙ ДОВЖЕНКО, директор Міжнародного дитячого центру "Артек-Карпати"
Андрій Пилероа, директор "Ресорт Менеджмент Груп" (компанії-засновника МДЦ «Артек-Карпати»).
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62
Згадка в новинах про даному заході про організатора дискусії - Інституті Горшеніна - обов'язкова.
АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)