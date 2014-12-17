18 грудня (четвер) 2014 року в 11:00

в Інституті Горшеніна

відбудеться круглий стіл

«СЬОГОДНІШНЯ УКРАЇНА ОЧИМА ДІТЕЙ»

В ході круглого столу будуть презентовані результати дослідження на тему "Україна очима дітей", проведеного Інститутом Горшеніна спільно з МДЦ "Артек-Карпати" у серпні 2014 року.

Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення:

Що знають і думають українські діти до сучасної ситуації в Україні і світі?

Яким наші діти бачать майбутнє України? Хочуть вони жити в такій країні?

Вплив інформаційних війн на дитячу свідомість.

Нове покоління українців: зомбі чи патріоти?

Учасники круглого столу:

ЛЮДМИЛА ЧЕТВЕРТУХИНА, експерт департаменту соціології Інституту Горшеніна.

МАРИНА ТКАЧЕНКО, експерт у сфері соціального проектування.

АНДРІЙ ДОВЖЕНКО, директор Міжнародного дитячого центру "Артек-Карпати"

Андрій Пилероа, директор "Ресорт Менеджмент Груп" (компанії-засновника МДЦ «Артек-Карпати»).

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

Згадка в новинах про даному заході про організатора дискусії - Інституті Горшеніна - обов'язкова.

АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)