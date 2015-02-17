Sport Life Lux «IQ Business Center» введено в експлуатацію!

Відбулось введення в експлуатацію елітного фітнес-клубу у новому унікальному бізнес-центрі класу А+ «IQ Business Center». Це 39-й клуб у мережі та другий клуб Lux-формату.

Всупереч кризі та складній ситуації у країні Sport Life продовжує активний розвиток мережі. Фітнес-оператор у черговий раз довів, що фітнес в Україні є і з кожним роком його рівень зростає. Sport Life в «IQ Business Center» - це безпосередній тому доказ. Клуб оформлений за американським форматом: лаконічний дизайн, багато світла та вільного простору. У тренажерному залі зібрані повні лінійки тренажерів premium-класу: обладнання TechnoGym давно вже визнано професіоналами на ринку фітнес-послуг.

У теплу пору року відкриється фітнес-тераса: майданчики для тренувань, лаунж-зона та джакузі під відкритим небом. Крім того, у клубі є дизайнерська аквазона з плавальним басейном. Таким чином, у Sport Life в «IQ Business Center» є усе, щоб задовольнити навіть найвимогливішого клієнта. На даний момент клуб функціонує у повному режимі клієнти вже легко можуть поєднувати бізнес та фітнес.

Нагадаємо, що клуб розмістився в «IQ Business Center» - першому офісному центрі класу А+ в Україні. Бізнес-центр розташований у зеленій частині ділового району столиці: на перетині бульвару Дружби народів та вулиці Сергія Струтинського. Унікальна архітектура бізнес-центру з панорамним склінням та круговими плануваннями, терасами з вічнозеленими рослинами. Доповнюється розвиненою інфраструктурою: усе необхідне для роботи, ділових зустрічей та релаксації після напруженого дня знаходиться в самому бізнес-центрі. IQ бізнес-центр вже відкритий та приймає відвідувачів!

У минулому році мережа Sport Life відкрила 8 нових повноформатних фітнес-клубів. Як відзначають американські інвестори, своїх планів з розширення мережі в Україні вони не змінюють. На даний момент у фазі активного будівництва знаходяться клуби у Харкові, Одесі та Запоріжжі. У планах компанії збільшити кількість фітнес-клубів усією країною до 65.

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