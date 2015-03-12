Круглий стіл: «Захист активів в Україні в період кризи»
12 березня 2015 р. у Києві Асоціація захисту активів, щотижневе професійне видання «Юридична газета» спільно з Американською торгівельною палатою в Україні проведуть круглий стіл на тему: «Захист активів в Україні в період кризи».
Місце проведення: Американська торгова палата в Україні (Бізнес-центр «Горизонт Парк», м. Київ, вул. Амосова, 12, 15 поверх).
Час проведення: 13:30 - 15:30
Мета проведення заходу: обговорення проблематики захисту активів в Україні; пошук можливих рішень і механізмів з урахуванням особливостей національного корпоративного законодавства.
Тези для обговорення:
Можливості та шляхи реалізації корпоративних прав, наданих законодавством України власникам госптовариств для контролю за найнятими директорами (виконавчими органами).
Захист мажоритарними власниками своїх прав та інтересів в управлінні госптовариством: «вузькі місця» в законодавстві, колізії, проблемність реалізації.
Шляхи мінімізації наслідків недобросовісного використання своїх повноважень правоохоронними органами, а саме: порушення замовних кримінальних справ; проведення заважають нормальній роботі підприємств процесуальних заходів; самоусунення від виконання своїх професійних обов'язків під час корпоративних конфліктів і т. п.
Які активи на території України найбільш схильні до ризику вилучення/рейдерського захоплення в даний час?
Які першочергові заходи повинно реалізувати держава для стабілізації економічної ситуації, захисту активів і бізнесу українських громадян по території всієї країни (включаючи зону АТО) на сучасному етапі?
Доповідачі:
- Максим Бруль, керуючий партнер New Projects Ukraine;
- Павло Шило, керуючий партнер Foyil Securities;
- Владислав Максимов, адвокат, партнер АО «АКТІО», керівник Міжнародно-правового департаменту;
- Арсеній Мілютін, старший юрист судової практики ЮБ «Єгоров, Пугінскій, Афанасьєв і партнери» Україна
- Євген Солодко, адвокат, керуючий партнер «Солодко і Партнери»
Модератор - Олександр Ситухо, голова Ради директорів Асоціації захисту активів