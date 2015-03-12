Круглий стіл: «Захист активів в Україні в період кризи»

Місце проведення: Американська торгова палата в Україні (Бізнес-центр «Горизонт Парк», м. Київ, вул. Амосова, 12, 15 поверх).

Час проведення: 13:30 - 15:30

Мета проведення заходу: обговорення проблематики захисту активів в Україні; пошук можливих рішень і механізмів з урахуванням особливостей національного корпоративного законодавства.

Тези для обговорення:

Можливості та шляхи реалізації корпоративних прав, наданих законодавством України власникам госптовариств для контролю за найнятими директорами (виконавчими органами).

Захист мажоритарними власниками своїх прав та інтересів в управлінні госптовариством: «вузькі місця» в законодавстві, колізії, проблемність реалізації.

Шляхи мінімізації наслідків недобросовісного використання своїх повноважень правоохоронними органами, а саме: порушення замовних кримінальних справ; проведення заважають нормальній роботі підприємств процесуальних заходів; самоусунення від виконання своїх професійних обов'язків під час корпоративних конфліктів і т. п.

Які активи на території України найбільш схильні до ризику вилучення/рейдерського захоплення в даний час?

Які першочергові заходи повинно реалізувати держава для стабілізації економічної ситуації, захисту активів і бізнесу українських громадян по території всієї країни (включаючи зону АТО) на сучасному етапі?

Доповідачі:

- Максим Бруль, керуючий партнер New Projects Ukraine;

- Павло Шило, керуючий партнер Foyil Securities;

- Владислав Максимов, адвокат, партнер АО «АКТІО», керівник Міжнародно-правового департаменту;

- Арсеній Мілютін, старший юрист судової практики ЮБ «Єгоров, Пугінскій, Афанасьєв і партнери» Україна

- Євген Солодко, адвокат, керуючий партнер «Солодко і Партнери»

Модератор - Олександр Ситухо, голова Ради директорів Асоціації захисту активів