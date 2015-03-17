Вахтанг Кікабідзе їде в Україну з легендарною програмою «Мои года – мое багатство»

16 березня розпочинається український тур Вахтанга Кікабідзе. Легендарна програма «Мои года – мое багатство» присвячена 75-річчю співака і складається із улюблених глядачами пісень.

Тільки живий звук, тільки легендарні пісні, незабутня атмосфера, де панує драйв та колорит Грузії – все це очікує прихильників таланту Кікабідзе. Довгоочікуваний виступ співака стане подарунком для кожного прихильника живої музики. Команда артиста, як і сам метр, вже давно стали «легендами» естради і їхню музику знають і люблять глядачі всіх поколінь. Вахтанг Кікабізде, не дивлячись на свій вік, активно подорожує.

В Україні він буває доволі часто. Виступає на українських концертах, активно висловлює проукраїнську позицію, морально підтримує український дух. Саме для підтримки українців, метр вирішив зробити звітний тур за 56 років своєї творчої діяльності. Вахтанг Кікабідзе - це душа Тбіліссі, яка своїм позитивом, добротою, чуйністю вражає всіх навколо. З артистом дуже легко працювати і про це неодноразово заявляли і творча команда, і журналісти, яким вдавалося поспілкуватися з легендою грузинської музики. В Україні шоу- програма буде надзвичайно теплою, сімейною та незабутньою. Глядачів очікує чимало знайомих пісень, в яких артист відкриває свою душу.

Концерти Вахтанга Кікабідзе в Україні:

- 16 березня м. Львів (Львівська Опера);

- 19 березня м. Київ (Палац «Україна»);

- 22 березня м. Харков (ККЗ «Україна»). Прес-конференція Вахтанга Кікабідзе для ЗМІ запланована у Києві в прес-центрі УНІАН. (Про дату, час та умови акредитації на прес-конференцію буде повідомлено додатково).

Детальна інформація про тур.