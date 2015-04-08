Прес-брифінг «Інформаційна атомна війна Росії проти енергонезалежності України»
14:01, 08 квітня 2015Разное
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У четвер, 9 квітня, в приміщенні Українського кризового медіа-центру відбудеться прес-брифінг «Інформаційна атомна війна Росії проти енергонезалежності України».
Експерти:
Ольга КОШАРНА – директор з інформаційної підтримки та взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Асоціації «Український ядерний форум».
Любомира РЕМАЖЕВСЬКА - незалежний журналіст, оглядач ПЕК.
Час проведення: 11:30
Місце: УКМЦ (Ukraine Crisis Media Center), Український дім, Київ, вул. Хрещатик, 2
(ст. м. «Хрещатик», «Майдан Незалежності»)
Он-лайн трансляція: http://uacrisis.org/ua/stream/
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