Інвестиції в альтернативну енергетику та енергоефективність обговорять на міжнародній конференції UID-2015

22 травня о 10.00 стартує міжнародна конференція "Інвестиції в альтернативну енергетику та енергоефективність" в рамках проекту Український Інвестиційний Діалог за підтримки Київської обласної державної адміністрації за адресою: м. Київ, площа Лесі Українки, 1, Київська облдержадміністрація, 2 поверх. Організатором конференції виступає компанія “Business Gathering”. Завантажити програму можна тут

На конференції буде обговорено можливості залучення фінансування на проекти з альтернативної енергетики та енергоефективності. в Україні, а також презентовано ряд тематичних інвест-проектів з різних регіонів України. До участі запрошені представники бізнесу у сфері альтернативної енергетики, народні депутати України, лідери профільних бізнес-асоціацій, представники Міненерговугілля, інвестиційних банків та фондів.

Почесні гості конференції: Роман Ващук, Посол Канади в Україні, Ярослава Хортяні, Президент Європейського Конгресу Українців (Угорщина), Іванна Піняк, Президент Франко-Українського Бізнес-Клубу (Франція), Владислав Бондаревський, регіональний директор компанії "Fans" (Чехія), Торстен Веллер, Керівник напрямку Енергія та Навколишнє середовище групи підтримки України в Європейській Комісії (Франція), Михайло Петруняк, Президент Іспано-Української Торгово-промислової палати (Іспанія), Юріус Родевічус, Президент Асоціації Східного партнерства та інвестицій, (Литва), Тарас Якубовський, Президент Українського бізнес-клубу у Чехії (Чехія), Олександр Сосновський, генеральний директор “World Economy”, Морган Вільямс, Директор Вашингтонського офісу SigmaBleyzer Private Equity Investment Group, U.S.-Ukraine Business Council.

“На захід зареєструвалися 240 учасників, зокрема представники бізнесу та інвестори з 12 країн світу: Франція, Великобританія, Іспанія, Чехія, США, Канада, Німеччина, Нігерія, Болгарія, Сербія, Литва та Росія. В рамках конференції відбудуться презентації 9 інвест-проектів з Київської, Одеської, Херсонської та інших областей“, - прокоментувала голова оргкомітету UID-2015, генеральний директор “Business Gathering” Анастасія Баклан.

Участь у конференції безкоштовна. Акредитація ЗМІ за посиланням обов'язкова. Контактна особа: Ольга Войтович, +380 (44) 337 77 30, +380 (97) 745 42 66, o.voitovych@uid-2015.com

Ukrainian Investment Dialog-2015 – міжнародний проект, який представляє собою комунікаційний майданчик для великого та малого бізнесу, інвесторів та представників влади, громадськості та ЗМІ з України, Європи та СНД. Раніше було заявлено проведення міжнародного бізнес-форуму за тематичними напрямками «Енергетика» та «Фінансовий сектор», який за рішенням Оргкомітету проекту трансформувався у дві міжнародні конференції.