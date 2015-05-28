А в фітнес-клубах Sport Life влітку — безкоштовно!

Почни сьогодні! Прямо зараз!

Літо – на порозі, а відпустка вам не світить?! Начальник на роботі не відпускає, грошей на закордонні круїзи немає, а відпочити-то якось треба?! У нас є вихід: приходьте тренуватися у Sport Life! У нас - краще, ніж на курортах!

Ну де ви зможете плавати у чистій та завжди теплій воді, митись у комфортних душових та навіть займатись аквафітнесом?! – Звичайно ж, тільки у басейнах Sport Life! Обирайте будь-який з 80 ультрасучасних басейнів і плавайте біля будинку, на роботі і навіть у відрядженні!

А де ви зустрінете шведський стіл з млинців... гир, штанг, вантажоблочних тренажерів, бігових доріжок?! – Тільки в тренажерних залах Sport Life! До ваших послуг 1 200 професійних інструкторів, які розкажуть та покажуть, як користуватись мегапопулярним Кинезисом, як правильно займатись на пілатес-реформері Allegro та, звичайно ж, млинцями пригостять!

У 39 клубах Sport Life – для вас350 видів групових тренувань! Який ще готель Туреччини або Єгипту похвалиться такою розважальною програмою: заводний сквош, мегаінтенсивний Cross-trainingта TRX, прогресивний сайкл та десятки видів танців?! Бажаєте розважатись влітку по повній – приходьте на групові тренування Sport Life!

А що вже казати про SPA у Sport Life, це просто рай на землі! Не потрібні вам ніякі термальні води Швейцарії та SPA-центри Таїланду – усе є у наших клубах. Парні та лазні на будь-який смак, джакузі, салони краси, масажні кабінети та солярії – відпочивай, як хочеш і коли захочеш, навіть не виїжджаючи з міста!

А куди ваші дітки хочуть навіть більше, ніж у Діснейленд?! – Звичайно ж, у дитячу фітнес-академію Спортлайфік! Адже Діснейленд – це розвага на день, ну максимум на декілька, а у Спортлайфіку весело й цікаво круглий рік. Плюс на час літніх канікул у нас відкривається фітнес-табір! У30 фітнес-академіях для маленьких клієнтів: і спорт, і розваги, і розвиваючі заняття, і навіть уроки handmade! Хіба в парку розваг дітки зможуть займатись синхронним плаванням, бойовими мистецтвами, йогою, балетом та навіть танцювати джаз?!

Наважтесь на найвеселішу, найкориснішу та найдешевшу літню відпустку у Sport Life!

Почни сьогодні! Прямо зараз!

http://www.sportlife.ua

(044) 222 4 222

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