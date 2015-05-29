У столиці мережа клінік "Добробут" безкоштовно перевірить дітям зір, зріст і вагу, і проконсультує батьків

У суботу, 30 травня, з 13.00 до 17.00 у парку ім. Т.Г. Шевченка (м. Київ) мережа клінік “Добробут” проведе дитячий івент до Дня захисту дітей.

У рамках заходу батьки безкоштовно зможуть перевірити зір, ріст і вагу своїм дітям, а малеча - взяти участь у танцювальних майстер-класах, конкурсах і виграти чимало цінних призів.

Також для батьків працюватимуть станції здоров’я, де професійні лікарі мережі клінік “Добробут” (педіатр, іммунолог) нададуть консультації та відповіді на актуальні запитання. Окрім того, відбудеться майстер-клас по наданню першої медичної допомоги дитині.

Запрошуємо жителів та гостей міста, а також представників ЗМІ.

Тел. (098) 061 - 99 - 39