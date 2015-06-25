Презентація дослідження "Ескалація ядерного протистояння США та Росії в контексті російсько-української війни"

Запрошуємо представників ЗМІ та експертів на презентацію дослідження "Майдану закордонних справ" "Ескалація ядерного протистояння США та Росії в контексті російсько-української війни".

Презентація відбудеться 25 червня (четвер) з 11:00 до 12:30 в приміщенні БФ "Майдан закордонних справ" по вулиці Михайлівській 22А, офіс 81.

Доповідач - Олексій Куроп'ятник, експерт "Майдану закордонних справ" та співдоповідач - Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння розкриють наступні теми:

- Чому і коли загострилося ядерне протистояння США та Росії?

- Чи є ядерна зброя в Криму і чим це загрожує Україні?

- Чи є ризик Україні стати ареною ядерної війни США та Росії?

- Які є альтернативи вступу НАТО для України?

- Що має зробити Україна в військовій сфері в даних умовах ядерного протистояння?

Повний текст та презентація дослідження будуть доступні для скачування в форматі PDF на сайті “Майдану закордонних справ” після презентації.

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