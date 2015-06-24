Softline пропонує державі допомогу у розкритті справи щодо зловживань в Апеляційному суді м. Києва

Softline спростовує інформацію в.о. голови СБУ Василя Грицака про свою причетність до зловживань у Апеляційному суді м. Києва.

Автоматизована система для цієї державної установи була розроблена у відповідності до технічного завдання декілька років тому. Після підписання актів прийому-передачі робіт компанія не виконувала жодних робіт із модернізації системи, що нескладно перевірити. Після завершення впровадження автоматизованої системи представники компанії Softline не мали жодних контактів із замовником.

Розроблене компанією програмне забезпечення не дозволяє розподіляти справи у ручному режимі або виконувати будь-які інші незаконні дії. Однак переглянувши відеоматеріали слідства, що викладені у мережі Інтернет у відкритому доступі, технічні спеціалісти Softline допускають, що у роботу автоматизованої системи втручалися особи, що не мають відношення до компанії. Не виключено, що зміни зробили колишні співробітники Softline, які зараз працюють в Апеляційному суді м. Києва.

На відео зі слідчим експериментом є відсутня в оригінальній розробці форма із призначенням у ручному режимі «Головуючого» та «Суддів» по справі. Тобто програмне забезпечення незаконно «доробляли» вже після впровадження, що вплинуло на роботу системи. Для того, щоб внести такі зміни, потрібно надати ІТ-спеціалісту (розробнику) доступи до системи, що може зробити лише сисадмін суду або інша особа із аналогічними повноваженнями. Softline відповідно до договору передала розроблений програмний продукт державній установі, після чого не мала до нього доступу (у тому числі й віддаленого).

Враховуючи обставини та важливість цієї справи для суспільства, компанія Softline пропонує слідчим своїх фахівців для допомоги у розслідуванні, а також готова надати усю відому технічну інформацію щодо роботи цієї автоматизованої інформаційної системи. Також Softline планує звернутися до суду щодо порушення умов договору, за якими замовник не мав права самостійно змінювати програмний код.

Нагадаємо, що 22 червня декілька ЗМІ із посиланням на в.о. голови СБУ Василя Грицака повідомили, що СБУ проводить перевірку випадків втручання в електронні системи автоматичного розподілу справ між суддями.

Пресс-служба компанії Softline

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