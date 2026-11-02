Довіра до Binance падає: що відбувається після рекордної крадіжки криптовалют в історії

Наприкінці жовтня ринок криптовалют зазнав найбільшої хакерської атаки за всю історію.

Трейдери зберігають довіру до найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance, попри те, що вона втратила 6,3 мільярда доларів під час масштабної хакерської атаки, повідомляє Reuters.

Водночас великі інвестори, ймовірно, обережніше ставитимуться до криптовалют на тлі посиленої уваги до ризиків безпеки. 1 листопада, коли Binance частково відновила можливість виведення коштів, чистий відтік коштів із біржі за 9,5 години становив 3,64 млрд доларів.

Обсяги виведення коштів - один із перших показників рівня довіри до біржі. У Binance повідомили, що чистий відтік становив 2,1% від загального обсягу активів. Аналітики охарактеризували його як відносно незначний.

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"Наш головний пріоритет зараз – забезпечити безпеку платформи. Після цього користувачі зможуть вивести свої кошти, а Binance – відновити роботу", – зазначила співгенеральна директорка Binance Ї Хе.

Біткоїн та інші криптовалюти також стабілізувалися. Обсяги торгів на ринку зросли.

"Цей інцидент (хакерська атака, – УНІАН) поки що не спричинив масової паніки чи масштабного одночасного відтоку коштів", – зазначив старший дослідник фінансової компанії HashKey Group Тім Сан.

Binance, яка заявляє про понад 335 мільйонів користувачів у всьому світі та середньодобовий обсяг торгів цифровими активами й деривативами на рівні 95 млрд доларів, намагається заспокоїти клієнтів.

"Після початкового сплеску обсяги виведення коштів скоротилися та стабілізуються", – повідомили в Binance у соцмережі X.

У компанії зазначили, що 1 листопада на платформу надійшов 1 млрд доларів депозитів, тоді як обсяг відтоку коштів становив близько 4,6 млрд доларів.

Трейдери розповіли Reuters, що поки не збираються закривати свої рахунки на Binance.

"Я не став би виводити з Binance абсолютно всі кошти, оскільки централізовані біржі й надалі відіграють важливу роль у забезпеченні ліквідності, торгівлі та доступу до ринку", – зазначив віцепрезидент Азійської асоціації Web3 AI Джей Ко.

Користувач Binance Раян Тан також сказав, що не поспішає виводити кошти з платформи.

Після падіння до найнижчого рівня за шість тижнів 30 жовтня біткоїн протягом вихідних відновив позиції. У понеділок його вартість перевищила 78 тисяч доларів. Ethereum також подорожчав після падіння до мінімуму за два місяці.

Хакерська атака на Binance - головні новини

Увечері 29 жовтня найбільша криптобіржа зазнала хакерської атаки. У Binance заявили, що компенсують завдані збитки. Для цього компанія залучила 6 млрд доларів із власної корпоративної скарбниці, страхового фонду та резерву, призначеного для покриття збитків унаслідок порушень безпеки.

31 жовтня ФБР повідомило, що за атакою стоїть хакерське угруповання TraderTraitor, яке підтримується владою Північної Кореї. Дослідники характеризують його як досвідчене та високопрофесійне угруповання, діяльність якого допомагає фінансувати збройові програми країни.

Аналітики вважають, що масштаби та характер атаки на Binance можуть загальмувати приплив інвестицій у криптовалюти. Подібні інциденти традиційно знижують рівень довіри до централізованих криптоплатформ і здатні тимчасово стримати приплив нового капіталу в індустрію.

Через злам Binance ринок криптовалют різко пішов на спад – біткоїн уперше за понад місяць подешевшав до 77 тисяч доларів. Постраждали й інші криптовалюти. Ethereum 30 жовтня втратив близько 5% вартості, так само як і Solana. Ціна XRP знизилася приблизно на 7%. Водночас токен BNB криптобіржі Binance подорожчав на 3,4%, частково компенсувавши втрати у 7,6%.

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