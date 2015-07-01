Вперше в Одесі відбудеться екстремальний стартап-хакатон Garage48

В Одесі 3 липня розпочнеться Garage48 – дводенний захід унікального формату, на якому інтенсивно розробляють веб- і мобільні додатки, втілюючи в життя нові стартапи. Захід проведуть засновники найуспішніших старапів і ментори всесвітньо відомих компаній, аби допомогти командам втілити їх ідеї в функціональний прототип за 48 годин.

Garage48 – це хакатон у поєднанні із серією вправ із біблії самоналаштування та командних змагань. Garage48, який походить із Естонії та Силіконової долини, є першою подібною подією у країнах, які швидко розвивають технології. До таких можна віднести Україну, Латвію, Білорусь та інші. У Центральній та Східній Європі вже відбулися понад 50 стартап-хакатонів, в яких взяли участь понад 3500 учасників, і розробили більше 500 додатків, створивши десятки успішних стартапів.

«Ми очікуємо близько 50 менторів, котрі готові працювати разом із учасниками над несподіваними ідеями та повеселитися під час розробки. Команди, які будуть сформовані на місці, за 48 годин втілять у життя ідеї та розроблять функціональні прототипи та представлять їх у неділю, 5 липня. Енергія яскравої команди, першокласні наставники і правило «Без PowerPoint» дозволить кожній команді досягти цілі», - наголошують організатори.

Якщо ви розробник, маркетолог, дизайнер, і ви готові провести вихідні в Одесі та зробити крутий проект - то організатори запрошують вас до Garage48.

Реєстрація вже відкрита.

Подія відбуватиметься із 3 по 5 липня 2015 року в Одесі, в коворкінгу Terminal42.

Інформаційний партнер Garage48 – Future Media Lab —платформа для розвитку нових медійних продуктів, що можуть змінити індустрію.

Отримати більш детальну інформацію та зареєструватись на хакатон можна за посиланням.