"Будуймо ЕКО Україну разом!": на реалізацію 10 проектів-переможців зібрано 1 354 360 грн

Днями успішно завершився відбірковий етап всеукраїнської екологічної програми «Будуймо ЕКО Україну разом!», організованої за підтримки еко-бренду «Чернігівське». 1 354 360 грн будуть спрямовані на втілення десяти найкращих еко-проектів, які будуть реалізовані до кінця жовтня цього року.

У проекті взяли участь мешканці 15 областей України, які запропонували 49 еко-ідей щодо вирішення проблем енергозбереження, правильної утилізації та вторинної переробки відходів, очищення та облаштування водойм, а також популяризації еко-транспорту в нашій країні.

За результатами голосування журі до переліку переможців увійшли: «Чисте місто − чистий пляж» (Миколаїв), «Enlight» (Славутич, Київська обл.), «Лисогірськими стежками» (Київ), «Сучасний Чернігів» (Чернігів), «Встановлення спеціальних станцій для прибирання за собаками» (Львів), «Ecolanding − екологічний десант» (Харківська обл.), «Золотим піскам» України – чисте майбутнє!» (с. Приморське, Одеська обл.), «Ecouniversity» (Івано-Франківськ), «Громадський екологічний лісопарк «Вересковий» (Малин, Житомирська обл.), «Реновація унікального скверу-альпінарію в історичному центрі міста Ужгород» (Ужгород).

Найкращі екологічні ідеї обирали в.о. генерального директора САН ІнБев Україна Денис Хрєнов, старший менеджер з маркетингу групи ТМ «Чернігівське» Анна Руденко, спеціаліст із розвитку соціальних проектів Ekonomika Communication Hub Діна Волинець, голова Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) в Україні Олена Тарасова, головний редактор інтернет-видання platfor.ma Юрій Марченко та директор МБФ «Українська Біржа Благодійності» Ірина Гуцал.

«Ми віримо, що лише спільними зусиллями можна вплинути на суспільство та створити культуру відповідального ставлення до природних ресурсів. За два місяці ми отримали значну кількість гідних заявок – така активність нас справді вразила. Завдяки цьому проекту ми знайшли тисячі однодумців по всій Україні, які хочуть змінювати світ на краще разом із нами», – говорить Денис Хрєнов, в.о. генерального директора САН ІнБев Україна.

«Розглянувши майже півсотні еко-проектів, які надіслали учасники цієї програми, ми були приємно здивовані активністю та ентузіазмом української молоді. Те, наскільки свідомо молоді люди з усіх куточків країни ставляться до питань енергозбереження, утилізації сміття та вирішення багатьох інших екологічних задач, заряджає оптимізмом і дає віру у краще майбутнє України. Майбутнє, яке ми разом можемо будувати вже сьогодні», – говорить Ірина Гуцал, директор МБФ «Українська Біржа Благодійності».

Нагадаємо, у 2014 році пиво «Чернігівське» отримало міжнародний сертифікат Центру екологічної сертифікації та маркування ВГО «Жива планета», визнаний у 27 сертифікаційних системах 60 країн світу. Його було присвоєно за результатами оцінки на відповідність вимогам стандарту СОУ ОЕМ 08.002.03.079 «Пиво. Екологічні критерії оцінки життєвого циклу» згідно із міжнародним стандартом ISO 14024 (ДСТУ ISO 14024).

Сьогодні «Чернігівське» прагне привертати увагу громадськості до екологічних проблем, які існують в Україні, аби спільно робити внесок у їх вирішення.