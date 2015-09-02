Перший дзвінок і відкриття нової сучасної школи I ступеня в ЖК "Чайка"

1 вересня в житловому комплексі «Чайка» пролунав святковий перший дзвоник у новій загальноосвітній школі I ступеня, яка урочисто відкрила свої двері для маленьких учнів 1-4 класів.

Новий сучасний навчальний заклад - унікальний подарунок місцевим малюкам від генерального директора девелоперської компанії «ОМОКС» Олексія Кулагіна і президента групи компаній «Чайка» Оксани Кулагіной.

Двоповерхове приміщення загальною площею 1500 кв.м. було відремонтовано і обладнано під школу за рахунок власних коштів девелоперської компанії «ОМОКС» - у реалізацію проекту було вкладено близько 30 млн грн. Крім будівництва самої школи, Забудовником забезпечені максимально комфортні умови для навчання малюків: обладнані навчальні класи, класи для інформатики та вивчення іноземних мов, встановлені спеціальні регульовані парти і стільці, облаштована їдальня. У школі розміщується 10 навчальних класів з гардеробними для всіх учнів, а також бібліотека, медичний кабінет, кабінет психолога, вчительська, кабінет директора, зал з ігровим лабіринтом, зал для ритмопластики і танцю, їдальня, кімната очікування для батьків. У розпорядженні учнів школи тепер тенісний корт і поле для міні-футболу для занять фізкультурою, а ще зелені галявини і дитячі майданчики для прогулянок. Школа розміщується в житловому комплексі в пішохідній зоні, тому діти будуть тут відчувати себе в цілковитій безпеці, а дорогу від школи до будинку легко долати самостійно.

Школа розрахована на 186 учнів. Навчання в школі буде проходити за державною програмою згідно державних стандартів. До початку навчального року майже всі класи набрані і укомплектовані - багато дітей були переведені з навколишніх і приватних шкіл. Програма навчання в школі передбачає поглиблене вивчення англійської мови. Першокласники навчатимуться за новою експериментальною програмою «Інтелект». Директор школи - Горіна Людмила Григорівна, вчитель вищої категорії, методист, відмінник освіти, із загальним педагогічним стажем 45 років.

Нову загальноосвітню школу I ступені Олексій Кулагін та Оксана Кулагіна передали в оперативне управління відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації. Виділенню бюджету на організацію навчального процесу 2015-2016 року сприяли заступник голови Київської державної обласної адміністрації Парцхаладзе Лев Ревазович, глава Департаменту освіти і науки Київської обласної адміністрації Рогова Віра Борисівна, глава Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Кодебскій Олексій Іванович.

На урочистій лінійці з нагоди відкриття школи і свята Першого дзвоника були присутні почесні гості – голови Державної обласної адміністрації, Департаменту освіти і науки, Петропавловсько-Борщагівської сільської ради та представники духовенства.

Олексій Кулагін з вітальними словами і теплими побажаннями урочисто передав директору символічний ключ від будівлі школи. Перший дзвоник, який давали майбутні першокласники, був подарований Намісником Києво-Печерської Лаври Митрополитом Вишгородським і Чорнобильським Владикою Павлом і освячений в Печерській Лаврі. На святі своїми виступами дітей і гостей привітали танцювальні колективи та талановиті юні вокалісти. Традиційно гімн житлового комплексу «Чайка» виконав його автор народний артист України Анатолій Матвійчук, а під пісню «Я люблю Україну свою» всі присутні запустили в небо повітряні кульки.

Урочисту стрічку перерізали голова Київської обласної державної адміністрації Шандра Володимир Миколайович, генеральний директор девелоперської компанії «ОМОКС» Кулагін Олексій Володимирович і Митрополит Павло. Після чого був здійснений обряд освячення нової школи і благословення всіх учнів, гостей і батьків.

З нагоди відкриття Олексій Кулагін та Оксана Кулагіна зробили школі приємний подарунок - презентували 11 нових комп'ютерів, проектор та екран.

Нехай діти вчаться тільки на відмінно! А нова школа в житловому комплексі «Чайка» стане кращою в Київській області!