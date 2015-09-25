Прес-тур до Сєвєродонецька в рамках виїзного засідання Комітету ВР з питань запобігання і протидії корупції
До уваги представників центральних медіа!
Запрошуємо журналістів національних ЗМІ взяти участь у прес-турі
до Сєвєродонецька в рамках виїзного засідання
Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції
«Корупційні виклики в Луганській області»
25-26 вересня 2015 року Громадська організація «Інтерньюз-Україна» в рамках Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво», що реалізується Фондом Східна Європа, запрошує представників медіа до участі у прес-турі до Сєвєродонецька, де відбудеться виїзне засідання Комітету ВРУ з питань запобігання і протидії корупції.
У засіданні візьмуть участь члени комітету, представники Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби України, Державної прикордонної служби України, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та місцевих громадських організацій.
На порядок денний винесено такі питання:
боротьба з контрабандою;
запуск логістичних центрів;
проблематика пропускної системи в Луганській області;
робота правоохоронних органів.
Окрім участі у виїзному засіданні Комітету, журналісти матимуть змогу відвідати Логістичний центр у Новотошківці. Він покликаний забезпечити товарами першої необхідності мешканців населених пунктів, що знаходяться на тимчасово окупованій території області. Також буде організовано ознайомчий візит до Науково-виробничого об’єднання «Імпульс», що виробляє системи контролю та управління для атомних електростанцій.
Організатори прес-туру покривають:
дорожні витрати;
проживання;
харчування.
УЧАСТЬ – ЛИШЕ ЗА ПОПЕРЕДНЬОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ ОБМЕЖЕНА
Для реєстрації потрібно заповнити ОНЛАЙН-АНКЕТУ.
Останній термін подання анкет: 17 вересня 2015 р. до 18:00.
Підтвердження участі для відібраних журналістів: 18 вересня 2015 р. до 18:00.
У разі виникнення запитань звертайтеся, будь ласка, до координатора проектів із підтримки медіа ГО «Інтерньюз-Україна» Наталії Сад за тел. 050 930 84 39, e-mail: nsad@internews.ua.