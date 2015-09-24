У Києві пройдуть МВА зустрічі QS Connect 121: обери найбільш підходящу МВА-програму в одній з ТОП бізнес-шкіл світу

Професійний світ сьогодні неймовірно конкурентний і динамічний, що не дозволяє залишатися на місці. Одним із способів підвищення конкурентоспроможності на ринку праці є отримання якісної освіти в сфері бізнесу.

Бізнес-освіта дозволить вам отримати нові знання та навички для кар'єрного зростання, підвищення зарплати, розширення кола зв'язків для розвитку бізнесу і навчить Вас новому підходу до підприємництва.

Індивідуальні 30-хвилинні зустрічі з представниками приймальних комісій допоможуть вибрати найбільш підходящу МВА програму в одній з топ бізнес-шкіл світу. Не пропустіть відмінний шанс задати всі ваші запитання та отримати вичерпну інформацію про надходження, фінансуванні та можливості подальшого розвитку кар'єри.

МВА зустрічі QS Connect 121 пройдуть 24 вересня, з 18:00 до 22:00, готель Хаятт Рідженсі (г. Київ, вул. А. Тарасової, 5)

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