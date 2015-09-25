Спільна прес-конференція Національного транспортного університету та "Сканія Україна"

Запрошуємо журналістів на урочисте відкриття навчально-наукового Центру автомобільного транспорту Національного транспортного університету, а також спільну прес-конференцію Національного транспортного університету та «Сканія Україна» присвячену питанням співпраці між навчальним закладом і шведською компанією.

Урочисте відкриття Центру відбудеться 25 вересня о 12.00 на території Національного транспортного університету за адресою: вул.Суворова 1 (м.Арсенальна).

Прес-конференція відбудеться після церемонії урочистого відкриття приблизно о 12.30 у конференц-залі університету #209.

Спікери на прес-конференції:

1. Дмитриченко Микола Федорович, ректор Національного транспортного університету

2. Андреас фон Бекерат, посол Швеції в Україні

3. Войцех Ровіньскі, генеральний директор ТОВ «Сканія Україна»

З питань участі у прес-конференції звертайтесь будь ласка до Лесі Горошко, PR менеджеру компанії ТОВ «Сканія Україна».

тел. 067-464-91-09, Lesya.goroshko@scania-ua.com