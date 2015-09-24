АНОНС

25 вересня (п'ятниця) 2015 року в 17:00

Відбудеться круглий стіл

«Децентралізація по-запорізьки. Нове життя регіону або територія керованого хаосу?»

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення:

1. Наскільки Київ готовий віддати владу регіонам і відпустити «віжки»? Чи готові місцеві громади до отримання економічної та політичної свободи? Польський досвід: чи підійде Україні європейська модель децентралізації?

2. Чи готові місцеві ради прийняти на себе відповідальність, відповідну до нових повноважень? Хто і як буде здійснювати контроль за реалізацією повноважень?

3. Чи дасть децентралізація поштовх до розвитку місцевої економіки?

4. Принципи розподілу бюджету. Чи не стане розширення бюджетних повноважень місцевої влади «допінгом» для корупції у регіонах?

5. Рушійна сила реформи у Запоріжжі: місцеві громади або місцеві органи влади? Чи зможуть представники місцевих органів влади заручитися підтримкою місцевих громад?

6. Хто і що блокує децентралізацію в Запоріжжі?

7. Ризики децентралізації. Чого бояться її противники?

Учасники круглого столу:

1. ОЛЕКСАНДР СВИСТУН, директор Офісу реформ в Запоріжжі

2. СВІТЛАНА АБДУРАХМАНОВА, перший заступник голови Запорізької обласної ради

3. ВІКТОР ВЕЛИКИЙ, голова депутатської бюджетної комісії міської ради

4. ТОМАШ БАРНІЦКІ, керівник консалтингової компанії RES Consulting, експерт у сфері місцевого самоврядування (Республіка Польща)

5. ДОРОТА ЗБИНЬКОВСКА, член міської ради столиці Варшава

Członek Rady Miasta m.st. Warszawy) (Республіка Польща)

6. ЕРНЕСТ НОВАК, мер міста і гміни Загужу, (Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz) (Республіка Польща)

7. БОГДАН ФЕДЧУК, голова сільради с. Долинське

8. ВІТАЛІЙ ПОДЛОБНІКОВ, лідер організації ВО «Свобода»

Андрій Кірчів - переклад

Модератор – МАРИНА МОІСЕЄНКО, керівник інформаційного агентства «МІСТ-Запоріжжя»

Контакти для акредитації ЗМІ: (050)869-20-69, 098-660- 61- 22

Згадка в новинах щодо даного заходу про організатора дискусії – Інститута Горшеніна – обов'язково.

АДРЕСА ФІЛІЇ ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА В ЗАПОРІЖЖІ: просп. Леніна, 160 (бізнес-центр «ЕКО-тауер»)