"Децентралізація по-запорізьки. Нове життя регіону або територія керованого хаосу?"
АНОНС
25 вересня (п'ятниця) 2015 року в 17:00
Відбудеться круглий стіл
«Децентралізація по-запорізьки. Нове життя регіону або територія керованого хаосу?»
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна
Питання, винесені на обговорення:
1. Наскільки Київ готовий віддати владу регіонам і відпустити «віжки»? Чи готові місцеві громади до отримання економічної та політичної свободи? Польський досвід: чи підійде Україні європейська модель децентралізації?
2. Чи готові місцеві ради прийняти на себе відповідальність, відповідну до нових повноважень? Хто і як буде здійснювати контроль за реалізацією повноважень?
3. Чи дасть децентралізація поштовх до розвитку місцевої економіки?
4. Принципи розподілу бюджету. Чи не стане розширення бюджетних повноважень місцевої влади «допінгом» для корупції у регіонах?
5. Рушійна сила реформи у Запоріжжі: місцеві громади або місцеві органи влади? Чи зможуть представники місцевих органів влади заручитися підтримкою місцевих громад?
6. Хто і що блокує децентралізацію в Запоріжжі?
7. Ризики децентралізації. Чого бояться її противники?
Учасники круглого столу:
1. ОЛЕКСАНДР СВИСТУН, директор Офісу реформ в Запоріжжі
2. СВІТЛАНА АБДУРАХМАНОВА, перший заступник голови Запорізької обласної ради
3. ВІКТОР ВЕЛИКИЙ, голова депутатської бюджетної комісії міської ради
4. ТОМАШ БАРНІЦКІ, керівник консалтингової компанії RES Consulting, експерт у сфері місцевого самоврядування (Республіка Польща)
5. ДОРОТА ЗБИНЬКОВСКА, член міської ради столиці Варшава
Członek Rady Miasta m.st. Warszawy) (Республіка Польща)
6. ЕРНЕСТ НОВАК, мер міста і гміни Загужу, (Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz) (Республіка Польща)
7. БОГДАН ФЕДЧУК, голова сільради с. Долинське
8. ВІТАЛІЙ ПОДЛОБНІКОВ, лідер організації ВО «Свобода»
Андрій Кірчів - переклад
Модератор – МАРИНА МОІСЕЄНКО, керівник інформаційного агентства «МІСТ-Запоріжжя»
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Згадка в новинах щодо даного заходу про організатора дискусії – Інститута Горшеніна – обов'язково.
АДРЕСА ФІЛІЇ ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА В ЗАПОРІЖЖІ: просп. Леніна, 160 (бізнес-центр «ЕКО-тауер»)