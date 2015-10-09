Доповідь : "Перспективи децентралізації в Україні"

9 жовтня 2015 р. в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка о 9.00 відбудеться доповідь Євгена Касап, експерта Міжнародного центру прогресивних досліджень "Прогрес": "Перспективи децентралізації в Україні". Обговорення теми відбудеться в рамках круглого столу «Прогресивний розвиток України: діалог молодих та досвідчених експертів». На дискусію запрошені народні депутати України, представники КМУ, експерти та науковці КНУ імені Тараса Шевченка.

Місце проведення: зал Вченої ради Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, вул. Мельникова, 36/1, 9.00-13.00

Кількість місць обмежена. Акредитація ЗМІ: 067 509 45 28.

Контакти організаторів:

вул. Мельникова, 36/1, м. Київ, 04119, Україна

Тел.: +380 44 241 10 80

Моб.: +380 67 708 09 90, +380 73 464 83 71 Інтернет-сторінка: www.ngoprogress.com

Електронна адреса: goprogress@ukr.net

В програмі круглого столу:

* Микола Бєлєсков, експерт Міжнародного центру прогресивних досліджень "Прогрес": "Україна у світовій політиці - сучасна ситуація із проекцією на майбутнє"

* Ярослава Швєчнікова, аспірантка кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка: "Місце України в сучасному європейському комплексі регіональної безпеки"

* Іван Ромащенко, кандидат юридичних наук, кафедра цивільного права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка: "Зміни в корпоративному праві України з підписанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС"