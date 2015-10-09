Плаский світ італійської кулінарії

Піца — бездоганна страва не тільки з точки зору гастрономії, але і світоустрою. Дивлячись на ідеальне розташування томатів, розплавленого сиру, спецій і соусу, мимоволі починаєш розуміти прихильників архаїчної теорії Пласкої Землі. Чому б і ні?

Із Стародавньої Греції в Середньовічну Італію

Історія популярної в усьому світі класичної італійської національної страви почалася набагато раніше появи першої автентичної піцерії, відкритої в 30-х роках XIX століття в Неаполі. У ході розкопок в сумнозвісному місті Помпеї, наприклад, були знайдені цегляні печі і харчові бари особливої форми, що якраз підходить під плоскі хлібні коржі.

Американська експансія

Будь-яка річ, буде це автомобіль або газована вода, щоб знайти світове визнання, повинна полюбитися американцям. Країна емігрантів, разом з культурними традиціями переселенців, охоче приймала їх кращі національні страви. Вважається, що американська експансія піци почалася в другій половині ХХ століття в Чикаго — місті джазу і гангстерів.

Що стосується мережі піцерій Domino's Pizza, то стартом її вважається 1960 рік, коли брати Том і Джеймс Монаган придбали невелику піцерію Dominick's Pizza в Мічиганському містечку Іпсіланті. Менше ніж через рік Джеймс обміняв свою частку в бізнесі на автомобіль «Фольксваген Жук», а через 23 роки доходи Томаса Монагана дозволили йому купити професійний бейсбольний клуб «Детройт Тайгерс».

У 2006 році Domino's Pizza налічувала вже 8238 піцерій, які заробляли за рік близько 1,4 млрд доларів. Втім, ще в 1998 році засновник імперії Томас Монаган продав свій бізнес за «символічний» 1 млрд плюс 27% акцій компанії.

У світі і в Україні

Перша українська піцерія мережі Domino's Pizza була відкрита в 2010 році на Подолі.

«На сьогоднішній день в Києві налічується 20 піцерій, а загальна кількість піц, проданих за 5 років, становить 5 млн, — відзначає генеральний директор Domino's Pizza України Андрій Романенко. За даними українського офісу, кожні 30 секунд в Києві з'їдається одна піца Domino's.

А поки що мережа Domino's Pizza запрошує всіх поціновувачів відсвяткувати п'ятиріччя компанії в новій концептуальній піцерії на Сагайдачного 14, яка вже визнана одним з кращих європейських закладів усієї глобальної мережі. До речі, як і раніше, за часів Томаса Монагана, гарантований час доставки піци по місту — не більше 30 хвилин.