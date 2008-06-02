На вантажівці до Києва в`їзд заборонений

З 1 червня відповідно до розпорядження Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО запроваджено обмеження в’їзду у столицю великовантажного транспорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, віднині у години пік вантажівки взагалі не в’їжджатимуть у місто. З 10-ї до 17-ї години в’їзд дозволено лише ваговозам з позначкою «TIR».

За даними прес-служби, вчора вранці перший заступник голови КМДА Денис БАСС виїздив проконтролювати, як виконується розпорядження мера, узгоджене з ДАІ, Київською ОДА і об’єднаннями автоперевізників.

«Щодня дорогами Києва курсує понад 1 мільйон автомобілів. З них понад 250 тисяч - транзитний транспорт. Все це є причиною тривалих автомобільних заторів і ускладнює оперативний приїзд бригад аварійних служб міста, працівників ДАІ на місця ДТП, пожежно-рятувальних і медичних служб на термінові виклики. І, звичайно ж, велика кількість ваговозів суттєво заважає рухові громадського транспорту, яким пересувається більшість киян. Збільшується час, який витрачають пасажири на поїздку до роботи та з роботи, особливо у години пік. Саме ці причини змушують нас обмежити в’їзд вантажного транспорту у Київ", - зазначив Д.БАСС.

За його словами, перш ніж запроваджувати обмеження, столичні фахівці вивчили досвід європейських країн, де у багатьох містах діє таке обмеження. Перший заступник голови КМДА додав, що навколо Києва є майже 500 місць, пристосованих для відстою ваговозів на час дії обмеження, тобто з 7-ї до 20-ї години.

Прес-служба КМДА зазначає, що за київським телефоном 0-51 громадяни маюте можливість отримати більш повну інформацію щодо обмежень руху вантажного автотранспорту у м. Києві.