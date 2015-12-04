З 07 по 20 грудня компанія «Новострой», проводить день відкритих дверей в ЖК «Club House», який знаходиться на вул.Київська 22в. У цей період, потенційних покупців квартир в житловому комплексі чекають знижки на нерухомість в новобудові, а саме до 29 000 грн.

Для людей відвідали даний захід в АН «Новострой», працюють наші найкращі менеджери, який зможуть презентувати нерухомість в новобудові. Показати квартири з різними видами з вікна і плануваннями. Також, почути відповіді на всі існуючі питання про нерухомість Ірпеня.

Час та місце проведення:

З 07 по 20 грудня 2015 року, з 10:00 до 18:00

м.Ірпінь, вул. Комсомольська, 35

http://novostroi-nm.org/newbuildings/sdanue-novostroiki/ul-kievskaya-22v

Контакти відділу продажів: (067) 28 81 81 4; (073) 473 777 9.