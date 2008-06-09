На берег Уругваю викинуло 60 мертвих пінгвінів

Щонайменше, 60 мертвих магелланских пінгвінів, покритих нафтою, викинуло в неділю на берег Уругваю.

Як повідомляють місцеві екологи, ще 34 живих птахів, також вимазаних нафтопродуктами, виявили на пляжах південного узбережжя країни. Пінгвіни, які мігрують з півдня Аргентини на південно-східне узбережжя Бразилії, можливо, пропливли через нафтовий розлив, що утворився в результаті зіткнення грецького і мальтійського суден минулої середи недалеко від Монтевідео.

Газета.ру