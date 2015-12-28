Азербайджанцям світу

Дорогі співвітчизники!

Шановні земляки!

Вітаю вас напередодні 31 грудня – Дня солідарності азербайджанців світу, який прищеплює такі благородні почуття, як відданість Батьківщині, любов до рідного краю та національно-духовних цінностей, передаю кожному з вас найдобріші побажання.

Загальнонаціональний лідер Гейдар Алієв, який приділяв особливу увагу тому, щоб усі наші співвітчизники, тісно згуртувавшись навколо ідеології азербайджанства, перетворилися на організовану силу, прийнявши історичні рішення в цій області, здійснивши важливі заходи, спрямовані на захист прав наших земляків, що проживають за кордоном, широкий розмах діаспорського будівництва. Як результат проведеної цілеспрямованої політики, сьогодні наші діаспорські організації вносять внесок у справу пропаганди азербайджанських реалій, захисту наших національних інтересів у країнах, де здійснюється діяльність, і поглиблення взаємовигідних відносин нашої республіки з іншими державами.

Незважаючи на триваючу в даний час глобальну фінансово-економічну кризу, в Азербайджанській Республіці, яка є нашою спільною батьківщиною, у 2015 році також була збережена динаміка соціально-економічного зростання, послідовно здійснювалися державні програми та інфраструктурні проекти, які охоплюють різні сфери. Наша країна відіграє важливу роль в реалізації грандіозних транснаціональних енерготранспортних проектів, що з'єднують Європу з Азією, Північ з Півднем. Реалізація намічених нами планів в галузі транспортування на світові ринки багатих газових ресурсів, включаючи проект TANAP, фундамент якого був закладений на початку року, підвищить роль Азербайджану на міжнародній арені як надійного постачальника енергії, відкриє нові перспективи на шляху подальшого розвитку республіки і підвищення добробуту нашого народу.

В цьому році Азербайджан приймав велике спортивне свято – перші Європейські ігри. Цей захід, проведений за участю спортсменів 50 країн континенту, був організований на високому рівні, створив у міжнародної громадськості позитивне враження про потенціал нашої держави, багатовікову історію та багату культуру, гостинність і традиції толерантності нашого народу.

Незважаючи на те, що останнім часом в різних куточках світу наростають військово-політичні конфлікти і заворушення, пануюча в Азербайджані суспільно-політична стабільність, атмосфера довіри між владою і народом ще більш зміцнилися. Проведені в листопаді в демократичних і прозорих умовах чергові парламентські вибори також стали яскравим проявом оптимістичного настрою в суспільстві, глибокого схвалення народом політики.

З жалем мушу зазначити, що вірмено-азербайджанський, нагірно-карабахський конфлікт, який все ще не знайшов рішення через агресивну політику і неконструктивну позицію Вірменії, залишається як доленосна проблема, що викликає нашу загальну заклопотаність. Сьогодні Азербайджанська Республіка володіє потужною економікою і сильною армією, готовою в будь-який момент звільнити наші землі від окупантів. Проте в цілях запобігання повторного кровопролиття, щоб уникнути загострення напруженості в регіоні ми прагнемо до мирного, справедливого врегулювання конфлікту в рамках норм міжнародного права. Вважаю, що ми й далі маємо консолідувати зусилля, проводити послідовну і цілеспрямовану роботу для звільнення окупованих територій. Важливі завдання в цій області стоять і перед нашими діаспорськими організаціями. Вносити вагомий вклад у захист суверенітету і забезпечення територіальної цілісності Азербайджану своєю солідарністю і спільною діяльністю має стати нашою головною метою.

Сердечно вітаю вас із Днем солідарності азербайджанців світу, бажаю вам щастя, благополуччя та успіхів у справах.

Ільхам Алієв

Президент Азербайджанської Республіки

місто Баку, 24 грудня 2015 року.