На Ельбрусі встановлять прапор Чернівців

До 600-річчя Чернівців, яке відзначатиметься у жовтні цього року, Чернівецька федерація альпінізму готує сходження на найвищу вершину Європи - Ельбрус.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Чернівецької міськради, учасники сходження встановлять на Ельбрусі два прапори – України та Чернівців, а також офіційний логотип ювілею «Чернівці-600».

Копію прапора Чернівців та офіційний логотип альпіністам для встановлення на Ельбрусі пообіцяв презентувати міський голова Микола ФЕДОРУК.

За словами альпіністів, сходження заплановано на 13-14 серпня.

Загалом у сходженні візьмуть участь декілька груп з Чернівців, і триватиме похід три тижні. Окрім Ельбрусу чернівчани мають намір підкорити й інші кавказькі вершини. Про сходження на Ельбрус буде знято фільм, який також присвятять 600-річчю міста.

Торік група альпіністів-аматорів уже здійснила сходження на Ельбрус і встановила там табличку «Чернівці-600».