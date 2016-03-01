У Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця" працюватиме виставка «Середньовічні страти і покарання». Виставку вже відвідало декілька тисяч чоловік. Це науково-популярна виставка світового рівня з гуманістичною місією, розважальною, та освітньою цілями. Найвідоміші фахівці по крупицях відтворили оригінальні предмети інквізиції. Ростові ляльки гідні експозиції музею мадам Тюссо і вразять шокуючою реалістичністю. Колекція нараховує понад 200 окремих експонатів, об'єднаних у 38 жанрових сцен, а також 20 людських фігур на повний зріст. Виставка працюватиме до 1 березня (Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця", вул. Госпітальна, 24-А).