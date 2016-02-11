Волонтери вимагають очистити флот від сепаратистів та саботажників

12 лютого 2016 року о 14.30 в будівлі Адміністрації Президента за адресою м. Київ, вул. Шовковична, 12 представники найбільших волонтерських організацій офіційно передадуть відкриті листи-звернення:

1. Головному військовому прокурору;

2. Верховному головнокомандувачу президента України;

3. Міністру оборони України;

4. Голові Служби безпеки України;

5. Голові ради безпеки та оборони України.

з вимогою провести офіційне розслідування злочинної діяльності керівного складу Військово-морських сил України. Факти антиукраїнських дій керівного складу ВМСУ наведені у петиції (у додатку).

У зв’язку з рядом резонансних скандалів, що пов’язані з керівництвом ВМС, а також масовими скаргами бійців різних підрозділів ВМС про порушення їх забезпечення, відсутність реформ в ВМС, порушення прав військовослужбовців, халатним ставленням до рядових бійців з боку вищого керівництва ВМС, волонтери вимагають проведення відкритих службових перевірок та відсторенням вищих осіб ВМС від займаних посад під час перевірок.

Враховуючи важливість ситуації просимо долучитися представників ЗМІ до висвітлення процесу. Після вручення відкритих листів відбудеться короткий прес-брифінг з волонтерами-авторами петиції.

Представники волонтерських організацій:

Дейнега Віталій, засновник проекту “Повернись живим”;

Роман Синіцин, волонтер;

Юлія Гончарова, волонтер ГО “Народний тил”;

Максим Рябоконь, координатор проектів організації “Народний проект”;

Ігорь Федірко, волонтер організації “CombatUA”;

Тарас Чмут, волонтер “Український мілітарний портал”, зараз служить у лавах морської піхоти;

Зейналова Наталія, Рада Волонтерів МО, ГО «Асоціація Народних Волонтерів України», ГО «Народна оборона ініціатива».

З питань акредитації звертатисядо 12.02 : Тетяна Ромах, 099 222 95 70

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