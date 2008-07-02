У Голландії заборонили змішувати марихуану з тютюном

З 1 липня в Нідерландах набула чинності заборона на куріння тютюну в громадських місцях, зокрема в знаменитих "кофішопах". Тепер відвідувачі цих закладів зможуть палити лише чисті, не змішані з тютюном, сигарети з марихуаною, повідомляє газета The Guardian.

Новий закон, прийнятий у Нідерландах за прикладом інших європейських країн, може залишити "кофішопи" без клієнтів. Це пов`язано з тим, що більшість любителів "травички" воліють палити суміш тютюну з марихуаною. Тепер їм доведеться виходити на вулицю, або відмовлятися від своєї звички. Для контролю за виконанням цього закону Управління з безпеки харчових продуктів і споживчих товарів (Food and Consumer Product Safety Authority) вже підготувало 200 інспекторів, здатних відрізнити "чистий" косяк з марихуаною від сигарети, змішаної з тютюном.

Після ухвалення нового закону, більше тисячі власників "кофішопів" терміново розпродають свої заклади, побоюючись розорення. Інші підприємці намагаються обійти закон, встановлюючи вапоризатори для інгаляції марихуани в чистому вигляді, або змішуючи наркотик з сушеними травами. Крім того, господарі "кофішопів" готують звернення до цивільного суду, маючи намір добитися відміни заборони на куріння.

Медпортал.ру