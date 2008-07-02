З піратами, у чиєму полоні 4 українців, домовилися про суму викупу

Власник судна „Леманн Тімбер” та сомалійські пірати досягнули домовленості щодо суми викупу за заручників-членів екіпажу, серед яких четверо українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ, посилаючись на джерела інформації з антикризового штабу зі звільнення заручників, який знаходиться у Гамбурзі і проводить переговори з піратами.

В.КИРИЛИЧ повідомив, що гроші мають бути передані піратам у територіальних водах Сомалі. Зараз здійснюється підготовка до доставки викупу. За інформацією антикризового штабу, стан українських моряків задовільний, проте вони обмежені у питній воді.

В.КИРИЛИЧ не назвав суму викупу, посилаючись на те, що ця сума є предметом домовленості сторін.

Як повідомляв УНІАН, сомалійські пірати з 28 травня утримують в Аденській затоці німецьке судно „Леманн Тімбер”, до складу екіпажу якого входять четверо громадян України.