У Києві до приїзду Платіні валять "Троїцький" (фото)

Демонтажний маніпулятор руйнує недобудований торгово-розважальний центр “Троїцький” перед НСК “Олімпійський” у Києві.

Компанія «Юджин» письмово дала згоду, що дозволяє ці роботи ще з 27 червня, не чекаючи узгодження з Кабміну. 12 червня Державне управління справами дало згоду передати київській громаді земельну ділянку біля Національного виставкового комплексу «Експоцентр України», але передача ділянки від громади компанії "Юджин" потребує подальших узгоджень.

Натомість 24 червня було вирішено відкликати право тайваньської компанії Archasia Design Group на реконструкцію стадіону Олімпійський, вартість якої перевищила 1,5 млрд. грн. І провести тендер між претендентами наново. Переобрання переможця тендеру ініціювало Міністерство у справах сім’ї, молоді і спорту з посиланням на протест прокуратури. Archasia Design Group збирається захищати свої права в українських і міжнародних судових інстанціях.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня в Україну прибуває делелація УЄФА на чолі з ПЛАТІНІ. Президент України Віктор ЮЩЕНКО і президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ обговорять стан підготовки України до Євро-2012.

Фото Сергія Светлицького / УНІАН