Для фіналу Євро-2012 в Києві будуватиметься новий стадіон?

Державне управління справами дало згоду передати київській громаді земельну ділянку біля Національного виставкового комплексу «Експоцентр України» для будівництва нового стадіону до проведення фіналу Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Про це повідомила ТРК «Київ» з посиланням на першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Анатолія ГОЛУБЧЕНКА.

Споруджуватиме нову спортивну арену, скоріш за все, компанія «Юджин», якій планується передати зазначену земельну ділянку поблизу Експоцентру в обмін за знесення недобудови перед НСК «Олімпійський».

«Земельну ділянку Державне управління справами передає київській громаді. А потім ми повинні вирішувати питання, як передавати це «Юджину», тому що передача від Державного управління справами київській громаді – це більш-менш зрозуміла процедура, а що стосується передачі «Юджину», то, на превеликий жаль, є закон, який забороняє передавати земельні ділянки без аукціону», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Таким чином, ще має бути визначена процедура передачі землі. Водночас, в КМДА планують, що на наступному тижні буде підписано відповідний протокол між «Юджином», ДУС та столичною міськдержадміністрацією.

Як повідомляв УНІАН, для будівництва нового стадіону в Києві до Євро-2012 передбачалось знайти земельну ділянку площею 35-40 га. Міською владою розглядались дві земельні ділянки з цією метою: одна – біля Експоцентру за Льодовим стадіоном, друга - на території Рембази в Дарницькому районі. Але остання земельна ділянка перебуває на балансі Міністерства оборони, яке відмовилося віддавати її київській громаді.