Ретро-автомобілі в музеї приватної спецфабрики (фото)

Ретро-автомобілі в музеї фабрики з відновлення історичних машин "СкороходЪ" у Краматорську.

Сьогодні в цехах фабрики проходять реставрацію близько 10 старовинних авто, фрагменти яких були знайдені в різних містах України. Приватний "СкороходЪ" живе за рахунок того, що реставрує приватні старовинні авто на замовлення. А свої авто, знайдені де завгодно, відновлює та залишає у власному музеї. Зараз в музеї фабрики – близько 20 автоекспонатів.

Фото УНІАН