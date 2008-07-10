Ретро-автомобілі в музеї приватної спецфабрики (фото)
01:57, 10 липня 2008Разное
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"СкороходЪ" живе за рахунок замовлень
Ретро-автомобілі в музеї фабрики з відновлення історичних машин "СкороходЪ" у Краматорську.
Сьогодні в цехах фабрики проходять реставрацію близько 10 старовинних авто, фрагменти яких були знайдені в різних містах України. Приватний "СкороходЪ" живе за рахунок того, що реставрує приватні старовинні авто на замовлення. А свої авто, знайдені де завгодно, відновлює та залишає у власному музеї. Зараз в музеї фабрики – близько 20 автоекспонатів.
|Робітники в цеху фабрики-музею з відновлення ретро-автомобілів ”СкороходЪ”
Фото УНІАН
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