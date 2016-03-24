Круглий стіл "Наслідки терактів у Брюсселі для Європи та України"
24 березня (четвер) 2016 року о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Наслідки терактів у Брюсселі для Європи та України». Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна
Питання, винесені на обговорення:
1. Активізація тероризму в Європі: причини і наслідки
2. До яких наслідків можуть призвести теракти в Брюсселі?
3. Чи рівноцінні терористичні загрози в Україні та Європі? Що між ними спільного?
4. Як зміняться підходи до забезпечення безпеки Європи? Як це вплине на Україну і українців?
5. Чим Європі і Україні доведеться жертвувати заради безпеки?
6. Чи можливе створення загальної системи протидії світовому тероризму?
7. Тероризм як інструмент гібридної війні окремих держав.
Учасники круглого столу:
1. ВАЛЕНТИН НАЛИВАЙЧЕНКО, голова Служби безпеки України (2006-2010, 2014-2015)
2. СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ, народний депутат України, голова комітету ВР з питань національної безпеки і оборони
3. ОЛЕНА СОТНИК, народний депутат України, співкерівник групи з міжпарламентських зв'язків з Королівством Бельгія
4. ОЛЕГ ПОКАЛЬЧУК, соціальний психолог
5. ВАДИМ ОМЕЛЬЧЕНКО, президент Інституту Горшеніна (включення в режимі відеоконференції з Франції)
Модератор: СОНЯ КОШКІНА, шеф-редактор LB.ua
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