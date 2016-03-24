24 березня (четвер) 2016 року о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Наслідки терактів у Брюсселі для Європи та України». Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення:

1. Активізація тероризму в Європі: причини і наслідки

2. До яких наслідків можуть призвести теракти в Брюсселі?

3. Чи рівноцінні терористичні загрози в Україні та Європі? Що між ними спільного?

4. Як зміняться підходи до забезпечення безпеки Європи? Як це вплине на Україну і українців?

5. Чим Європі і Україні доведеться жертвувати заради безпеки?

6. Чи можливе створення загальної системи протидії світовому тероризму?

7. Тероризм як інструмент гібридної війні окремих держав.

Учасники круглого столу:

1. ВАЛЕНТИН НАЛИВАЙЧЕНКО, голова Служби безпеки України (2006-2010, 2014-2015)

2. СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ, народний депутат України, голова комітету ВР з питань національної безпеки і оборони

3. ОЛЕНА СОТНИК, народний депутат України, співкерівник групи з міжпарламентських зв'язків з Королівством Бельгія

4. ОЛЕГ ПОКАЛЬЧУК, соціальний психолог

5. ВАДИМ ОМЕЛЬЧЕНКО, президент Інституту Горшеніна (включення в режимі відеоконференції з Франції)

Модератор: СОНЯ КОШКІНА, шеф-редактор LB.ua

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Згадка в новинах про даний захід про організатора дискусії – Інститута Горшеніна – обов'язкова.

АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)