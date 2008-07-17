У Балаклаві впала башта генуезької фортеці (додані фото)

У Криму частину стіни башти генуезької фортеці Чембало було зруйновано сьогодні вночі сильним дощем.

Про це кореспонденту УНІАН у телефонній розмові повідомив один із співробітників Національного заповідника «Херсонес Таврійський» (Чембало є філіалом заповідника).

Фортеця Чембало відноситься до XIV століття, це пам`ятник архітектури. Чембало - одна з визначних пам`яток Балаклави (Севастопольський регіон).

«Сьогодні вночі був сильний дощ, напевно, верхня частина (башти – УНІАН) поповзла», - зазначили в заповіднику.

Постраждало 15-20% башти, зауважив співрозмовник агентства. Подробиці події з`ясовує комісія.

У заповіднику «Херсонес Таврійський» зазначили, що башта фортеці Чембало була в аварійному стані, про це заповідник повідомляв у відповідні інстанції. Реставраційні роботи поки не проводилися.

У заповіднику «Херсонес Таврійський» висловили переконання, що аварійні роботи буде проведено найближчим часом, а інші – по мірі фінансування.

*** Фортеця Чембало розташована на вершині гори Кастрон на південно-східному березі Балаклавської бухти.

Дати будівництва споруд фортеці Чембало збереглися в закладних написах консулів. Найбільш рання з них датується 1357 роком, а завершення будівництва відноситься до 1467 року.