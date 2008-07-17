У Балаклаві впала башта генуезької фортеці (додані фото)
Чембало датується XIV-XV століттями
|Фортеця Чембало
Про це кореспонденту УНІАН у телефонній розмові повідомив один із співробітників Національного заповідника «Херсонес Таврійський» (Чембало є філіалом заповідника).
Фортеця Чембало відноситься до XIV століття, це пам`ятник архітектури. Чембало - одна з визначних пам`яток Балаклави (Севастопольський регіон).
|Оборонна башта генуезької фортеці Чембало в Балаклаві, 22 червня 2008 р.
«Сьогодні вночі був сильний дощ, напевно, верхня частина (башти – УНІАН) поповзла», - зазначили в заповіднику.
|Туристи розглядають зруйновану башту 17 липня 2008 р.
У заповіднику «Херсонес Таврійський» зазначили, що башта фортеці Чембало була в аварійному стані, про це заповідник повідомляв у відповідні інстанції. Реставраційні роботи поки не проводилися.
У заповіднику «Херсонес Таврійський» висловили переконання, що аварійні роботи буде проведено найближчим часом, а інші – по мірі фінансування.
*** Фортеця Чембало розташована на вершині гори Кастрон на південно-східному березі Балаклавської бухти.
Дати будівництва споруд фортеці Чембало збереглися в закладних написах консулів. Найбільш рання з них датується 1357 роком, а завершення будівництва відноситься до 1467 року.