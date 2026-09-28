'Слабке місце' російського ВПК: Плетенчук пояснив, чим важливий удар по заводу під Ростовом

За словами речника ВМС ЗСУ, ракета "Нептун" може уражати "нескінчений" перелік цілей.

Російський "Азовський оптико-механічний завод", який нещодавно уразили Сили оборони, - дуже цікава ціль, бо він виготовляє широкий спектр важливих компонентів для озброєння та водночас входить до "слабкішої ланки" військово-промислового комплексу РФ. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Перелік спроможностей цього підприємства доволі великий. Це різноманітні компоненти, які використовують у системах озброєння російського виробництва, які безпосередньо ворог використовує для завдання ударів, для ведення бойових дій. Тому це дуже цікава ціль", - сказав Плетенчук.

За його словами, зараз важко сказати, наскільки швидко зможе відновитися завод, бо військово-промисловий комплекс РФ досить потужний. Водночас військовий зазначив, що саме компонентна база – найслабше місце "цієї ланки", бо переважна більшість комплектуючих у сучасному російському озброєнні досі іноземного походження. Тому, чим більше росіяни застосовуватимуть іноземну продукцію, тим складніше їм буде підтримувати темп виробництва різноманітних одиниць зброї, вважає речник.

Відео дня

Він зазначив, що напрямок Одещини та Миколаївщини противник може використовувати лише шляхом повітряних атак. Росіяни зараз не мають можливості суходолом здобути успіх, а морем українського узбережжя дістатися не може.

"На цьому "театрі" можна побачити все що завгодно – починаючи від дронів різноманітних – і розвідники, і ударні дрони та навіть дрони оперативно-тактичного рівня, які можуть і вести розвідку, і завдавати ударів. Закінчуючи авіацією і ракетами. Звісно, все це – дуже складні механізми, в яких таких компонентів багато", - сказав Плетенчук.

Завод уже атакували торік улітку, але він продовжував працювати. Як зазначив речник, йдеться за велике підприємство: імовірно, ворогу щось вдалося відновити чи "щось залишилося", тому було прийнято рішення знову вдарити по цьому виробництву.

Він також пояснив, що ракета "Нептун", якою було уражено об’єкт, може уражати різноманітні цілі.

"Перелік – нескінчений", - підкреслив військовий.

За його словами, йдеться за ракету, яка була розроблена спочатку як протикорабельна - для влучання у відносно невеликі рухомі цілі, які уразити значно складніше, ніж завод. Зараз ВМС України залишаються єдиним експлуатантом цієї системи.

Атака на "Азовський оптико-механічний завод"

Як писав УНІАН, днями Сили оборони України уразили "Азовський оптико-механічний завод" у Ростовській області РФ. Це здійснили ВМС ЗСУ у межах спільної операції зі Службою безпеки України за допомогою крилатих ракет "Нептун". Пошкоджень зазнали виробничі потужності підприємства - об’єкти оптичного та ливарного виробництв, складальна дільниця, гальванічний цех і цех виготовлення друкованих плат. Уей завод - частина російського оборонно-промислового комплексу, він виробляє оптико-електронні компоненти для військової техніки й озброєння. За даними ВМС, продукція використовується в озброєнні, яке РФ застосовує для завдання ракетних ударів по Одеській та Миколаївській областях.

Вас також можуть зацікавити новини: