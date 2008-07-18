Організатори Фарнборо зажадали від росіян прибрати дівчат-танцівниць

Організатори авіасалону у Фарнборо зажадали від російського виробника авіадвигунів ВАТ "Клімов" прибрати з виставкового стенду дівчат-танцівниць, повідомляє РІА Новости. Своє рішення організатори мотивували тим, що така реклама заважає працювати фахівцям на сусідніх стендах, оскільки танцівниці відволікають їх увагу. Крім того, в проходах скупчуються люди і створюють затори.

Зі свого боку представники ВАТ "Клімов" зазначили, що така форма реклами давно використовується на міжнародних автосалонах, і висловили сподівання, що з часом елементи шоу приживуться і на авіасалонах.

Авіасалон у Фарнборо відкрився 14 липня. У перші два дні на стенді "Клімова" під ритмічну музику періодично танцювали дві дівчини у легких чорних сукнях.

Один із працівників "Клімова" пояснив, що дівчата "вносили в роботу виставки щось нове, а також дуже гармонійно виглядали на тлі сучасних зразків військової і цивільної техніки, і тим самим створювали неповторний колорит і атмосферу на стенді підприємства".