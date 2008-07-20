Російський мільярдер побудував найкращу в світі яхту (фото)

Російський мільярдер Андрій Мельниченко став володарем унікальної яхти, спроможної розрізати арктичні льоди і перетинати Атлантику менш ніж за сім днів, пише газета "Санді таймс".

Назва яхти вкрай лаконічно - "А" - і віддзеркалює кохання бізнесмена до своєї дружини, колишньої володарки титулу "Міс Югославія" Олександри (Сандри Ніколіч).

За дизайном унікальна яхта вартістю 200 мільйонів фунтів стерлінгів нагадує військовий корабель часів Першої світової війни і підводний човен водночас. Гостра як бритва носова частина корабля, відсіки для швидкісних катерів, захищеність від піратів - усе це плоди фантазії знаменитого французького дизайнера Філіпа Старка.

"Технологічно це найбільш довершена приватна яхта в світі з принципово новим дизайном, який дозволяє їй йти на 25 вузлах, не утворюючи хвиль, перший зразок подібного дизайну морських яхт", - заявив представник Мельниченка.

На яхті встановлена система управління, розроблена компанією Rolls-Royce, - саме вона дозволяє кораблеві рухатися з небаченою для приватних яхт швидкістю.

Всередині яхти щодо розкошу не поступається зовнішньому виглядові: вікна від підлоги до стелі, мармурові підлоги у ванній кімнаті, ліфт, спортзал, в їдальні стіл на 16 чоловік, срібні прикраси на стінах і вертолітний майданчик на палубі. Підлога одного з трьох басейнів абсолютно прозора, тож знизу на плавців зможуть дивитися ті, хто танцює в дискотечному залі поверхом нижче.

На яхті передбачено шість гостьових апартаментів, і достатньо місця для 37 осіб екіпажа та п`ятьох особистих помічників Мельниченка.

Роботи з побудови судна, вага якого близько 6 тисяч тонн, велися понад п`ять років, проте на вимогу Мельниченка, інформація про будівництво "А" всі ці роки залишалася суворо таємною.

Мельниченко в світських кругах відомий тим, що не звик економити на розвагах, нагадує РІА "Новости". За виконання двох пісень на його весіллі на Блакитному березі в 2005 році Крістіна Агілера одержала близько трьох мільйонів доларів, а за концерт на святкуванні 30-річчя його дружини Дженніфер Лопес заробила близько мільйона.

Поява "А" могла стати серйозним ударом для Романа Абрамовича, власника кількох яхт супер-класса, зокрема яхти "Пелорус" вартістю 72 мільйони фунтів стерлінгів, найдорожчої, як вважалася, в світі приватної яхти.

Проте, Абрамович не збирається втрачати пальму першості. Він уже замовив нову яхту за 240 мільйонів фунтів. "The Eclipse" матиме куленепробивні стекла і систему виявлення ракет. Вона стане не тільки найдорожчою, а й найдовшою приватною яхтою в світі - її довжина буде 183,9 метра (на 66 метрів більше, ніж "А"), а вага - 13 тисяч тонн.

Крім російських шанувальників яхт, серед їх поклонників один із засновників компанії "Майкрософт" Пол Аллен, який має яхту "Octopus" вартістю 126 мільйонів фунтів, і бізнесмен Мохаммед аль-Файєд, якому належить “недорога” яхта "Sokar" вартістю 17 мільйонів фунтів.

Андрій Мельниченко, народився 8 березня 1972 р. в Гомелі (Білорусія), вчився на фізичному факультеті МГУ і в Російській економічній академії ім. Г.В.Плеханова. У різний час був президентом Групи МДМ, членом Рад директорів РАО ЄЭС Росії, Трубної металургійної компанії. Член правління Російського союзу промисловців і підприємців. З 2007 року донині - голова ради директорів компанії Єврохім і член Ради директорів Сибірської вугільної енергетичної компанії (СУЕК)

За версією журналу Forbes від 8 березня 2007 р. особистий стан оцінюється в $6,2 млрд.