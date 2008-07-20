На аеродромі кінь придавив міліціонера

Під час автомобільного шоу "Автоекзотика-2008" на Тушинськоме аеродромі на північному заході Москви кінь придавив міліціонера-кавалериста.

Інцидент стався у суботу ввечері, коли міліціонер кавалерійського батальйону патрулював територію. Злякавшись гуркоту грому, кінь рвонувся вбік і впав, придушивши вершника.

Правоохоронця госпіталізовано з серйозною травмою хребта.

Шоу "Автоекзотика" відбувалося на Тушинськом аеродромі вже водинадцяте. У заході, який почався 11 червня і закінчився цієї неділі, брали участь близько 5 тисяч нестандартних транспортних засобів, зокрема ретро-автомобілі й саморобні машини.

Лента.ру