На аеродромі кінь придавив міліціонера
21:12, 20 липня 2008Разное
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Серйозна травма хребта
Під час автомобільного шоу "Автоекзотика-2008" на Тушинськоме аеродромі на північному заході Москви кінь придавив міліціонера-кавалериста.
Інцидент стався у суботу ввечері, коли міліціонер кавалерійського батальйону патрулював територію. Злякавшись гуркоту грому, кінь рвонувся вбік і впав, придушивши вершника.
Правоохоронця госпіталізовано з серйозною травмою хребта.
Шоу "Автоекзотика" відбувалося на Тушинськом аеродромі вже водинадцяте. У заході, який почався 11 червня і закінчився цієї неділі, брали участь близько 5 тисяч нестандартних транспортних засобів, зокрема ретро-автомобілі й саморобні машини.
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