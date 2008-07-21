На Львівщині "Джілек" врізався у "Шаолінь": постраждало шестеро осіб

Біля с. Страдч Яворівського району Львівської області на автошляху Львів - Краковець водій легкового автомобіля "Джілек" не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з маршрутним таксі "Шаолінь", в якому перебувало 14 пасажирів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало 6 осіб, з них 5 пасажирів легкового автомобіля та 1 - таксі, яких з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до лікарень м. Львів.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Львівській області.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Всього за добу на території країни зареєстровано 188 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 30 осіб та 246 - травмовано.