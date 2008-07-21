"Пампушечка Хлоя" посіла друге місце на конкурсі Міс Англія (додані фото)

У Лондоні завершився фінал національного конкурсу краси "Міс Англія - 2008".

Титул першої красуні дістався Лаурі Колман, що представить Англію на конкурсі "Міс Світу - 2008" у вересні-жовтні в Києві. А сюрпризом стало друге місце, яке посіла 17-річна Хлоя Маршалл (друга справ), фігура якої далека від загальновизнаних стандартів краси. Розмір її одягу - 50-й, на відміну від 34-го решти учасниць конкурсу, вага - 79,8 кг, зріст - 177,8 см.

"Пампушечка Хлоя", як називали її суперниці, хотіла довести всім, що з 50-м розміром одягу можна не просто жити, але ще й стати "Міс Англія".