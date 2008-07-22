Вулицями Москви їздить Porsche 911, покритий чистим золотом (фото)

Зазвичай золотом покривають ексклюзивні автомобілі, призначені для різних виставок і автошоу. На вулицях Москви була помічена машина, покрита не просто позолотою, а справжніми золотими пластинами. Причому це не виставковий екземпляр, а звичайна машина, що роз`їжджає по столиці. Золота модель – це розкішний Porsche 911 в кузові купе. Вартість базової комплектації цього авто навіть без золота в Росії становить від 3 888 000 рублів.

На оздоблення спорткара пішло не менше 20 кг чистого золота, повідомляє The Good Life.

Автомобіль, що недивно, має "круті" номери на бампері – 911. Крім того, машину прикрашають ажурні килимки з узорами в тон кузова.

Власник "золотого" Porsche поки не відомий.

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