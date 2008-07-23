Як працюватиме нова система ідентифікації депутатських фейсів

Враження

Лідер блоку свого імені Володимир Литвин розбив вщент ідею Арсенія Яценюка обладнати депутатські робочі місця спеціальними сенсорними панелями, щоб кнопки для голосування спрацьовували лише за умови прикладення депутатського пальця. Литвин запевнив, що консультувався зі спеціалістами, і ті запевнили його, що підробити відбитки пальців дуже просто.

Взагалі-то сам факт, що лідер однієї з парламентських фракцій консультується щодо того, чи можливо підробити якісь прилади для голосування у ВР, уже є свідченням “високих відносин”, які склалися у парламенті...

Але пан Литвин пішов далі: з посиланням на того самого експерта запропонував навчити систему “Рада” фіксувати депутатські “фейси” (ще один показовий момент – у лідера фракції язик не повертається назвати те, що в нардепа розташовано на “фасаді” вгорі, – обличчям). Мовляв, обриси “фейсу” підробити практично неможливо...

Може, воно й так, але варто лишень уявити собі сам процес голосування, який передбачає пред’явлення депутатського фейсу ще одному спеціальному пристрою на панелі... А також нахили депутатських спин та ті частини тіла, що опинятимуться прямо на очах у журналістів... Рейтинги телеканалу “Рада”, який наразі перебивається з хліба на воду на державному фінансуванні, злетять до небес. А преса та населення терміново вчитимуться розпізнавати своїх обранців за, пардон, дупами...

І як, цікаво, нардепи звикатимуть до нової системи? Напевне, приблизно так:

СПІКЕР: Доброго ранку. Розпочинаємо пленарне засідання Верховної Ради. Сьогодні в нас визначна подія – ми починаємо роботу з новою системою персонального голосування. Ідея належить депутатові Литвину. Ні, зараз не треба... Ваші привітання та подяку наш раціоналізатор матиме змогу отримати в перерві.

Так, будь ласка приготувалися. Увімкніть оновлену систему “Рада”. Проводимо тестове голосування. Шановні нардепи, я прошу вас зібратися... Приготуйтеся вкласти свої обличчя в отвори для голосування. Кому там не зручно? Заспокойтеся, я вас прошу...

Устаєте, нахиляєтеся... Система має ідентифікувати ваші, як сказав Литвин, “фейси”. Якісно ідентифікувати – щоб не було потім заяв, що в когось щось не спрацювало.

Що? Ложа преси ззаду? Ага, про це ми якось не подумали. Але нічого... Нахиляйтеся, нахиляйтеся – нічого страшного нема. Ну, покажете один раз журналістам свої справжні обличчя... Я прошу технічну службу ввімкнути систему “Рада”.

– А-а-а-а-а-а-а-а-а-а!..

– Ну що там ще трапилося? Фракція комуністів, заспокойте будь ласка свого лідера. Хто його там мацає? Петре Миколайовичу, то не щупальці бандерівського режиму... ні... і не фашистські недобитки. То вас мацає прилад для ідентифікації обличчя. Фракція комуністів, я вас дуже прошу, запхайте, будь ласка, свого лідера в отвір для ідентифікації. Ми маємо протестувати систему.

(Неартикульоване мукання з зали).

– З процедурного питання? Яке там процедурне питання? Ми систему намагаємося протестувати. Ганно Германівно, що там у вас? Припиніть смикатися, будь ласка. Система вже зафіксувала чотири ваших обличчя, і всі різні. Яка спідниця? Та не смикайте вашу спідницю... не знаю я, що там видно, чого не видно... Я з іншого боку сиджу. Заспокойтеся, будь ласка. Ні, не буде з процедурного питання, ще й процедури ніякої не було... Добре, я особисто вам обіцяю, що заблокую всіх чоловіків у щілинах для голосування, поки ви не встанете...

Колеги, ну так же не можна. Хто засунув у ідентифікаційний отвір фотографію Януковича? Сам доручив, бо пішов у справах? Шановні колеги, я ж вам казав, система ідентифікує тільки тривимірне зображення... От подивіться – Рінатові Леонідовичу двічі повторювати не треба. Цілком пристойне погруддя передав. Укладіть будь ласка погруддя Ахметова в отвір на пульті.

(Біганина й штовханина у залі, нардепи скупчилися біля одного з пультів, когось тягнуть, той видає напівзадушені крики).

– Що там ще сталося? Колега Бондаренко застряг в отворі для голосування? Ні, то не я. Кажу вам, заспокойтеся, я ще нікого не блокував. Ні, колега сам... (Нерозбірливо). Будь ласка, перекажіть розробникам системи, що стандартні щілини для всіх нардепів не підходять. Нехай якось пристосують до персональних даних чи що... Я прошу техперсонал перезапустити систему “Рада”. Шановні колеги, давайте зосередимося. Ще раз... Починаємо тестування...

Від автора. Не знаю, чи дочекаємося ми хоч якоїсь роботи від Верховної Ради... Але в разі запровадження такого екзотичного способу голосування вислів “торгувати обличчям” – з урахуванням постійно спливаючої інформації про те, скільки коштувала участь того чи іншого нардепа в конкретному голосуванні – набере більш ніж конкретного замісту...

Віра Сорока, м. Київ