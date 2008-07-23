На Київщині ВАЗ зіткнувся з автобусом: один загиблий, п'ятеро поранених

На Київщині, на 53 км автодороги Київ-Чернігів-Нові Яриловичі, водій автомобіля "ВАЗ-2107", громадянин Вірменії, рухаючись в напрямку м. Чернігів, заснувши за кермом виїхав на смугу зустрічного руху й зіткнувся з автобусом "Daimler chrysler 313".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, в зазначеному автобусі перебувало 18 пасажирів.

Внаслідок ДТП водій автомобіля "ВАЗ" від отриманих травм загинув на місці події, а водій та троє пасажирів автобуса, а також пасажир автомобіля "ВАЗ" отримали тілесні ушкодження.

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