Затулін просто в аеропорту показав, навіщо приїхав в Україну (фото)

Перебуваючи на території аеропорту «Сімферопіль», перший заступник голови Комітету Державної думи Росії у справах СНД і зв`язків із співвітчизниками Костянтин Затулін намагався грати в теніс. Політик пояснив, що проведе прямо в аеропорту тренувальний тенісний матч зі своїм партнером, "якщо вже він не зміг взяти участь в тенісному турнірі". Утім, за деякий час правоохоронці попросили російського депутата повернутися до VIP-залу.

Як повідомлялося, Затулін їхав на тенісний турнір "Великий капелюх", який традиційно проводиться в Криму напередодні Дня ВМФ Росії і був затриманий в аеропорту Сімферополя ввечері 24 липня.

Пізніше стало відомо, що Служба безпеки України порушила кримінальну справу проти Затуліна за спробу дестабілізації ситуації під час святкування 1020-ї річниці Хрещення Київської Русі.

Російський депутат вилетів з Сімферополя до Москви рейсом 13.20 за київським часом.

Фото Олексія Сувірова / УНІАН