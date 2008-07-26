Daimler збирається купить КамАЗ

Концерн Daimler AG збирається придбати великий пакет акцій російського виробника вантажних автомобілів - ВАТ "КамАЗ". Як повідомляє агентство Reuters з посиланням на власні джерела, спочатку німецький автогігант купить 42 відсотки акцій підприємства, а потім доведе свій пакет до блокуючого.

Як очікується, до середини жовтня Daimler проведе юридичну оцінку угоди, а сама угода буде укладена наприкінці жовтня. Ймовірна сума операції поки що не називається, проте, виходячи з нинішньої капіталізації "КамАЗу" (майже 4 мільярди доларів США), 42 відсотки акцій обійдуться німецькому концерну в 1,6-1,7 мільярда доларів.

Раніше повідомлялося про те, що керівництво "КамАЗу" розпочало пошуки іноземного партнера, який зміг би купити 20-25 відсотків акцій підприємства. Серед потенційних партнерів називали компанії Volvo, Iveco, MAN.

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