Дендропарк "Софіївка" переходить на екологічні електромаршрутки

Національний дендропарк „Софіївка” в місті Умань переходить на використання екологічно чистого транспорту: електромаршруток та електросміттєвозів.

Як повідомив кореспонденту УНІАН директор Національного дендрологічного парку „Софіївка” НАН України Іван КОСЕНКО, починаючи з цього тижня туристів по дендропарку возять дві платні елекромаршрутки, подаровані дендропарку бізнесменом.

За словами директора, жоден дендропарк в Україні зараз не пропонує своїм туристам такої послуги, хоча для Європи це загальноприйнята норма.

Електромаршрутки в “Софіївці” їздять за маршрутом – від центрального входу в „Софіївку” біля автовокзалу через павільйон Флори до дамби. Згодом маршрут можуть продовжити. Тривалість поїздки 20-25 хвилин. Вартість для дорослих 10 грн., для дітей - 7 грн.

За словами директора, через місяць, окрім електормаршруток, в дендропарку з’являться два електросміттєвози. Екологічно чистим транспортом замінять трактори Т-16, якими зараз в парку збирають сміття.

І.КОСЕНКО повідомив, що сміттєвози дендропарк купує за власні кошти, виділивши на ці цілі майже 100 тис. грн. У травні гроші перерахували на рахунок одеського бізнесмена, який спеціально для „Софіївки” замовив електросміттєвози в Китаї, зазначив керівник парку.

За даними І.КОСЕНКА, ще два електросміттєвози для потреб дендропарку планує закупити НАН України.