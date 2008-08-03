День десантника (16 фото)

12:13, 03 серпня 2008
Разное
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...у Києві, Криму, Львові

Колишні десантники святкують День аеромобільних військ, 2 серпня.

Київ

Крим, Балакалава

Львів

Губернатор Львівської області Микола Кмить вручає десантникам гобелен з портретом командувача ВДВ СРСР протягом 1959-1979 рр. генерала Маргелова під час святкування Дня аеромобільних військ

Фото Олександра Бурковського, Олександра Синиці, Олексія Сувірова, Олександра Барана / УНІАН

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