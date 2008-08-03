День десантника (16 фото)

...у Києві, Криму, Львові

Колишні десантники святкують День аеромобільних військ, 2 серпня. Київ Крим, Балакалава Львів Фото Олександра Бурковського, Олександра Синиці, Олексія Сувірова, Олександра Барана / УНІАН

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