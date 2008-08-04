У Криму загинув аквалангіст

У Чорноморському районі Криму загинув чоловік, який здійснював занурення під воду з аквалангом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, нещасний випадок стався в районі Великого Атлеша.

Чоловік, 1969 року народження, приїхав на відпочинок з Євпаторії разом із дружиною.

«Чоловік разом з інструктором пішов занурюватися у воду з аквалангом і загинув», - говориться в повідомленні МНС. Надання першої медичної допомоги не принесло результатів. Тіло було передано оперативно-слідчій групі міліції. Причина смерті встановлюється.

Як з`ясувалося, місце, де проводилося занурення, не пристосоване для купання (дикий скелястий берег), найближчий рятувальний пост розташований за 1,5 км.