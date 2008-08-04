На борту вертольота, що розбився на Івано-Франківщині, перебував іноземець

На борту вертольота, що розбився вчора в Косовському районі Івано-Франківської області, перебував громадянин Австрії.

Про це сьогодні УНІАН повідомив один із очевидців трагедії.

За його словами, 3 серпня, об 14.11 в селі Черганівці, не долетівши 100 метрів до місця призначення, розбився вертоліт ВО-105 австрійсько-німецького виробництва місцевого аеротехнічного спортивного клубу “Явсон”. На борту вертольота перебувало троє осіб: громадянин Австрії, киянин і місцевий мешканець. Усі троє загинули.

За неперевіреною інформацією, австрієць мав намір купити цей вертоліт клубу “Явсона”. З цією метою здійснювався ніби-то показовий виліт, який став останнім.