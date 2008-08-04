На борту вертольота, що розбився на Івано-Франківщині, перебував іноземець
11:57, 04 серпня 2008Разное
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Не долетів 100 метрів до місця призначення
На борту вертольота, що розбився вчора в Косовському районі Івано-Франківської області, перебував громадянин Австрії.
Про це сьогодні УНІАН повідомив один із очевидців трагедії.
За його словами, 3 серпня, об 14.11 в селі Черганівці, не долетівши 100 метрів до місця призначення, розбився вертоліт ВО-105 австрійсько-німецького виробництва місцевого аеротехнічного спортивного клубу “Явсон”. На борту вертольота перебувало троє осіб: громадянин Австрії, киянин і місцевий мешканець. Усі троє загинули.
За неперевіреною інформацією, австрієць мав намір купити цей вертоліт клубу “Явсона”. З цією метою здійснювався ніби-то показовий виліт, який став останнім.
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