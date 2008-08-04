Nissan хоче вставити в педаль газу авторегулятор витрати палива

Японська автобудівна компанія Nissan планує устаткувати свої машини педалями газу, які не дозволять водіям витрачати забагато паливо на розгоні, йдеться в повідомленні компанії.

Третій завбільшки виробник автомобілів у Японії має намір встановлювати "екопедаль" на свої машини, починаючи з 2009 року. Компанія не уточнює, які саме моделі автомобілів матимуть такі пристрої.

"Екологічна" педаль газу сама робитиме рух назад при надмірній силі тиску та підвищеній витраті палива. Водій може її ввімкнути чи вимкнути.

"Система одержує дані про рівень споживання палива під час прискорення та руху з постійною швидкістю, а потім обчислює оптимальний рівень прискорення. Коли водій тисне на педаль надто сильно, система протидіє йому за допомогою спеціального контрольного механізму", - цитує повідомлення РІА "Новости".

Дослідження, проведені фахівцями компанії, показали, що цей пристрій, який також проектує дані про витрату палива на панель приладів, здатний підвищити економію палива на 5-10% залежно від умов поїздки.

2007 року Nissan пообіцяв поставити на всі нові автомобілі індикатори витрати палива, які показують оптимізацію рівня зеленим, змінним або жовтим світловим сигналами.